Москвичей взбудоражили антистресс-игрушки. Поп-ит, симпл-димпл и сквиш сейчас на пике популярности.

На фоне всеобщего помешательства Роспотребнадзор решил проверить влияние продукции на детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.