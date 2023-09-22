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22 сентября, 12:00

Общество

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

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В Федеральной налоговой службе РФ помогут выбрать имя ребенку. На портале Единого госреестра ЗАГС налоговики запустили специальный сервис.

Базу сформировали на основании пяти тысяч уникальных детских имен, которые регистрировали с 1 октября 2018 года. Для подбора нужно указать пол, популярность имени, отчество, выбрать длину и географические особенности. Вариант система сгенерирует случайным образом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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