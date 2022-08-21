К программе “Миллион призов” присоединились уже более 160 партнеров. Это рестораны, магазины театры и музеи.

"Миллион призов" – это акция, которую организуют в Москве на сентябрьских выборах муниципальных депутатов. Те, кто примет участие в электронном голосовании, сможет рассчитывать на призы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.