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Общество

Уровень воды в подмосковных реках поднялся из-за таяния снега

Уровень воды в подмосковных реках поднялся из-за таяния снега

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В Подмосковье пришла большая вода. Так, в городе Озеры Коломенского округа закрыли мост через Оку. А в Луховицах временно ограничили движение транспорта по наплавным мостам и переправам. Они доступны только для пассажиров.

Кроме того, в поселке Белоомут работу переправы и вовсе остановили. Как в итоге перемещаются жители сел, в которых подтоплены дороги? Какие еще города Подмосковья находятся в зоне риска?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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