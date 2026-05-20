В жару сотрудники вправе просить об удаленном формате работы

В аномальную жару работники могут рассчитывать на послабления условий труда. Любой сотрудник может попросить удаленный формат работы, но все зависит от специфики. Офисные служащие легко переходят на удаленный формат, так как это закреплено в трудовом договоре. А вот кровельщика-сварщика или бетонщика отправить на удаленку невозможно, так как требуется непрерывность процесса.

Работодатель стоит перед дилеммой: с одной стороны, обеспечить непрерывность технологического процесса, с другой – не допустить, чтобы с работником что-то случилось во время жары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.