Более 500 военнослужащих и 200 единиц техники Московского военного округа находятся в постоянной готовности к противопаводковым мероприятиям.

На период половодья вводится расширенный мониторинг качества воды. Специалисты усиливают контроль за гидротехническими объектами.

Половодье началось в Московском регионе. 15 водохранилищ, снабжающих Москву водой, подготовили к прохождению паводка. Излишки воды сбросили заранее.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок