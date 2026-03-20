20 марта, 07:15Общество
Половодье началось в Московском регионе
Половодье началось в Московском регионе. 15 водохранилищ, снабжающих Москву водой, подготовили к прохождению паводка. Излишки воды сбросили заранее.
На период половодья вводится расширенный мониторинг качества воды. Специалисты усиливают контроль за гидротехническими объектами.
Более 500 военнослужащих и 200 единиц техники Московского военного округа находятся в постоянной готовности к противопаводковым мероприятиям.
