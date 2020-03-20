Форма поиска по сайту

20 марта 2020, 16:45

Общество

Как сделать медицинскую маску своими руками

Как сделать медицинскую маску своими руками

Купить медицинскую маску сейчас практически невозможно либо очень дорого. Однако есть выход – сделать ее своими руками.

Для этого понадобится марля размером 90 на 40 сантиметров. Ее нужно сложить пополам и разрезать. Внутрь маски следует положить вату и прошить по краям.

Одного такого изделия хватит на три-четыре часа. Все нужные материалы обойдутся чуть дороже 200 рублей. Но из них можно сделать много масок.

Лайфхаком поделились и медработники. Насколько эффективна такая маска, рассказал аллерголог.

Поставки масок в аптеки обещали наладить уже к понедельнику, 23 марта. Их наличие будут контролировать во всех регионах в режиме онлайн. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр добавил, что производство масок увеличат из-за повышенного спроса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Сюжет: Коронавирус
общество безопасность видео Роман Карлов Ксения Чепенко

