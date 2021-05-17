Контроль за выдачей медицинского заключения для разрешения на оружие хотят ужесточить. В Госдуму внесли такой проект закона.

Перечень медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством. Медосвидетельствование может проводиться только в государственных и муниципальных организациях. Оно должно включать химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества, а также психологическое тестирование.

При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.