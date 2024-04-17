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17 апреля, 15:15

Общество

Синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в Москве на майские праздники

Синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в Москве на майские праздники

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Синоптики сделали оптимистичный прогноз на майские праздники. Ожидается, что температура воздуха приблизится к отметкам выше климатической нормы. Вероятность прогноза оценивают в 70–75%.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 1 и 2 мая возможны небольшие дожди, при этом столбики термометров покажут от 17 до 22 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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