Синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в Москве на майские праздники

Синоптики сделали оптимистичный прогноз на майские праздники. Ожидается, что температура воздуха приблизится к отметкам выше климатической нормы. Вероятность прогноза оценивают в 70–75%.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 1 и 2 мая возможны небольшие дожди, при этом столбики термометров покажут от 17 до 22 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.