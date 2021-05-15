"Город героев": Вера Лебединская

Вера Лебединская в возрасте 20 лет осенью 1941 года пошла в московское народное ополчение. Девушка до начала войны работала на заводе автономных источников тока в Подмосковье. К моменту начала формирования рабочих батальонов осенью 1941-го уже окончила курсы медсестер. Была приписана к 3-ей стрелковой дивизии.
Петр Савченко был курсантом военного училища, Подольск. К 1941-му году учился на 3 курсе. Ушел на фронт лейтенантом. Часть, в которой воевал Петр Савченко, разбили, его самого направили адъютантом в 3-ю стрелковую дивизию, где и служила ополченка Вера Лебединская.
Молодые люди познакомились 8 марта 1943 года. К этому моменту дивизия была уже 130-ой стрелковой в составе РККА. А Вера награждена орденом Красной звезды за доблесть в бою – девушка во время боя вынесла раненого командира… Петр Савченко вел дневники, которые хранились впоследствии в семье.
И Вера, и Петр остались живы. Их сын, Иван Савченко, большую часть жизни посвятил сохранения памяти своих родителей, воевавших в ополченческой 3-ей Московской коммунистической стрелковой дивизии."
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