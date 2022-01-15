Телезрителям рассказали о событиях в российских регионах

На Ставрополье обрушился мощный ураган. Из-за него без света остались 35 тысяч жителей, повалено больше сотни деревьев, повреждены десятки автомобилей. А в самом Ставрополе перед ураганом не устоял и упал на детский сад башенный кран. Где-то ветром унесло остановку общественного транспорта. В одном из домов ветер оторвал балкон. Все экстренные службы сейчас устраняют последствия стихии. Жителям региона рекомендовали сидеть дома.

В Ростове-на-Дону ветер уронил главную городскую елку. Она стояла у парка имени Максима Горького. Никто не пострадал. Власти города велели демонтировать упавшую конструкцию и найти виновных. Там считают, что нужно привлечь к ответственности поставщика из Санкт-Петербурга, который привез новогоднее дерево и, вероятно, халатно отнесся к его установке.



На Сахалине жители открыли купальный сезон. Самые отчаянные устраивают заплывы по сугробам, которые достигают трехметровой высоты. Циклон принес на остров мощные снегопады, из-за которых там почти не ходит транспорт, не летают самолеты, а люди, чтобы сходить в магазин, роют снежные тоннели.

Снежные заплывы проходят и в Липецке. В центре города двое мужчин показали, как можно плыть по снежной целине. В основном используют вольный стиль, но один из пловцов делает попытки перейти на баттерфляй. Так местные жители отметили Старый Новый год.

В Магаданской области волонтеры и пожарные спасли рыбаков, которых унесло в море. Огромная льдина, на которой было восемь человек и два автомобиля, оторвалась от берега. От льдины начали откалываться куски. Для спасения людей из Магадана выехал КамАЗ с катером. Кроме того, к вылету готовили вертолет со спасателями, но до места происшествия ему было лететь около 100 километров, поэтому на помощь рыбакам пришли местные жители и пожарные. Им удалось подтянуть льдину к берегу и все люди оказались в безопасности. Сейчас пытаются спасти и автомобили.