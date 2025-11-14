Форма поиска по сайту

14 ноября, 09:15

Общество

Синоптик объяснил появление розового неба над Москвой

Синоптик объяснил появление розового неба над Москвой

Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец завил, что необычный цвет неба над столицей вызван розовой и фиолетовой окраской высококучевых облаков лучами восходящего в 08:03 солнца и отражением этого свечения от более низких слоистых кучевых облаков.

Он отметил, что такой окрас неба предвещает серьезное ухудшение метеоусловий и резкую смену погодной парадигмы. По словам синоптика, 15 ноября может выпасть снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

