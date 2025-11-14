Синоптик объяснил появление розового неба над Москвой

Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец завил, что необычный цвет неба над столицей вызван розовой и фиолетовой окраской высококучевых облаков лучами восходящего в 08:03 солнца и отражением этого свечения от более низких слоистых кучевых облаков.

Он отметил, что такой окрас неба предвещает серьезное ухудшение метеоусловий и резкую смену погодной парадигмы. По словам синоптика, 15 ноября может выпасть снег.

