Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 22:30

Общество

Москвичи отметили День влюбленных

Москвичи отметили День влюбленных

В подмосковном Томилине спасатели освободили запертого в квартире пса

Сильный снегопад ожидается в Москве в ближайшие часы

"Мослекторий": Никита Брусиловский рассказал про ГУМ

"Безопасный город": в подмосковном Томилине спасли собаку, запертую в квартире

Дополнительные показы интервью Путина Карлсону проведут в Вологде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Представители патриотических объединений рассказали о молодежных проектах

Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Москвичи 14 февраля отметили День влюбленных. К празднику центр города украсили яркими тематическими инсталляциями и арт-объектами.

В Третьяковском проезде появились десятки воздушных сердец, и эта локация стала одной из самых популярных для романтических фотографий. В ГУМе расцвела сакура, декоративные деревья украсили валентинками, а на фасадах домов-книжек на Новом Арбате появились видеооткрытки с поздравлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика