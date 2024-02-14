Москвичи отметили День влюбленных

Москвичи 14 февраля отметили День влюбленных. К празднику центр города украсили яркими тематическими инсталляциями и арт-объектами.

В Третьяковском проезде появились десятки воздушных сердец, и эта локация стала одной из самых популярных для романтических фотографий. В ГУМе расцвела сакура, декоративные деревья украсили валентинками, а на фасадах домов-книжек на Новом Арбате появились видеооткрытки с поздравлениями.

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