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14 февраля, 16:00

Общество

Москвичи назвали лучшие места для первого свидания

Москвичи назвали лучшие места для первого свидания

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Столичные влюбленные назвали лучшие места Москвы для первого свидания. Опрос проводили во Дворцах бракосочетания.

Среди самых популярных мест – Парк Горького, "Зарядье", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно". Также москвичи отметили парк "Кузьминки", Патриаршие пруды, Красную площадь, улицы Старый и Новый Арбат, Воробьевы горы, Останкинскую башню и развлекательный комплекс "Остров Мечты".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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