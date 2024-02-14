Москвичи назвали лучшие места для первого свидания

Столичные влюбленные назвали лучшие места Москвы для первого свидания. Опрос проводили во Дворцах бракосочетания.

Среди самых популярных мест – Парк Горького, "Зарядье", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно". Также москвичи отметили парк "Кузьминки", Патриаршие пруды, Красную площадь, улицы Старый и Новый Арбат, Воробьевы горы, Останкинскую башню и развлекательный комплекс "Остров Мечты".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.