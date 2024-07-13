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Новости

13 июля, 23:20

Общество

Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Новости часа: ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Москва 24 запустила конкурс в своем телеграм-канале

Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве вечером 13 июля

Жара до 29 градусов ожидается в Москве 14 июля

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 14 июля. Это данные столичного МЧС РФ.

Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры, рассказали в пресс-службе ведомства.

Проекты "Музыка в метро" и "Искусство в метро" присоединились к фестивалю "Ешь, гуляй, дыши", рассказал Сергей Собянин.

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