Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве 14 июля. Это данные столичного МЧС РФ.

Минтранс РФ поручил аэропорту Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполетные процедуры, рассказали в пресс-службе ведомства.

Проекты "Музыка в метро" и "Искусство в метро" присоединились к фестивалю "Ешь, гуляй, дыши", рассказал Сергей Собянин.

