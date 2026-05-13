"Гаражную амнистию" решили продлить в России еще на 5 лет

"Гаражную амнистию" в России решили продлить еще на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Законопроект поддержали в правительстве.

Москвичи смогут оформить права на гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке. Это касается только капитальных строений, которые возвели до 30 декабря 2004 года и не признали самовольными постройками.

Гаражная амнистия действует уже почти 5 лет. За это время по всей стране зарегистрировано почти 750 тысяч объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.