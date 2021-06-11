До старта главного футбольного турнира года осталось несколько часов

В пятницу вечером стартует чемпионат Европы по футболу. Он начнется с матча Турция – Италия. А 12 июня в Питере свой первый матч проведет сборная России.

Где жители столицы планируют смотреть матчи? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.