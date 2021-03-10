В ЖК в Химках обнаружили рысь

В жилом комплексе "Город набережных" в Химках объявилась рысь. Местные жители поделились кадрами, на которых видно, как большая кошка сидит у террасы и жмется к перилам.

Прохожие пытались подойти к ней поближе, но рысь никак не реагировала. Откуда она взялась, непонятно.

В чате жителей комплекса появилась информация, что животное выпало с 5 этажа и покалечилось.

В итоге на место приехали специалисты, которые дали рыси снотворное. Животное увезли и теперь ждут, когда объявится хозяин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.