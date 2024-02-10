Телеканал Москва 24 разыграет призы в честь китайского Нового года

С 9 февраля в Москве начнется фестиваль в честь Китайского Нового года. Телеканал Москва 24 приготовил для зрителей подарки: худи, эксклюзивную карту "Тройка" с пандой Катюшей, а еще сертификат в ресторан.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую". Победителя выберут случайным образом 12 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.