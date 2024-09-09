Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями трех розыгрышей программы "Миллион призов"

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями трех розыгрышей в рамках акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов".

Для получения баллов необходимо активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Сделать это необходимо до 30 сентября. Обменять выигранные баллы на промокод можно до 14 декабря, а использовать его у партнеров программы – до 15 декабря.

Призы были разыграны случайным образом при помощи специального оборудования. Победителям основного розыгрыша выдадут 1 000, 3 000 и 5 000 баллов. Некоторые категории участников голосования онлайн, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.