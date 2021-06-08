Забрать пьяного человека теперь могут по письменному заявлению от соседей

Обратиться в полицию можно, если ваш сосед не только шумный, но и нетрезвый. Теперь доставлять граждан в вытрезвитель смогут по одному письменному заявлению. Об этом говорится в новом приказе МВД.

Забрать человека смогут прямо из его дома, если он представляет опасность для окружающих. При этом, как сказано в документе, нетрезвый гражданин может отказаться от отправки в вытрезвитель. Человека заберут и без его согласия, если он не в состоянии дать ответ. Как только он сможет передвигаться самостоятельно, его отпустят.

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