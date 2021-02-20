МВД разработало правила сопровождения граждан в вытрезвители

21:40
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
МВД РФ разработало порядок доставления в вытрезвители, медорганизации или служебные помещения полиции пьяных людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники полиции смогут сопровождать граждан, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. При этом не имеет значения, где были найдены эти люди – на улице, в парках, поездах и иных общественных местах.
В вытрезвители также будут направлять граждан РФ, находящихся в жилище. В этом случае необходимо соблюдение условия, по которому предполагается, что пьяный человек может навредить кому-то или же написано заявление от близких.
Согласно правовому документу, сотрудники полиции обязаны по необходимости оказать первую помощь пьяным людям или вызвать медиков, а также обеспечить сохранность имущества пострадавших.
Регламент работы полицейских с теми, кому требуется вытрезвитель, подразумевает выезд в составе нарядов из двух человек на служебном транспорте. Правоохранители также обязаны убедиться, что у пьяного нет при себе оружия или предметов, которые могли бы им быть.
Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Закон предусматривает закрепление за органами государственной власти регионов полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, которые оказались в состоянии опьянения в общественных местах.
В Минздраве пояснили, кого будут брать в вытрезвители
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: