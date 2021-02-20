МВД разработало правила сопровождения граждан в вытрезвители

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МВД РФ разработало порядок доставления в вытрезвители, медорганизации или служебные помещения полиции пьяных людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции смогут сопровождать граждан, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. При этом не имеет значения, где были найдены эти люди – на улице, в парках, поездах и иных общественных местах.

В вытрезвители также будут направлять граждан РФ, находящихся в жилище. В этом случае необходимо соблюдение условия, по которому предполагается, что пьяный человек может навредить кому-то или же написано заявление от близких.

Согласно правовому документу, сотрудники полиции обязаны по необходимости оказать первую помощь пьяным людям или вызвать медиков, а также обеспечить сохранность имущества пострадавших.

Регламент работы полицейских с теми, кому требуется вытрезвитель, подразумевает выезд в составе нарядов из двух человек на служебном транспорте. Правоохранители также обязаны убедиться, что у пьяного нет при себе оружия или предметов, которые могли бы им быть.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Закон предусматривает закрепление за органами государственной власти регионов полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, которые оказались в состоянии опьянения в общественных местах.

