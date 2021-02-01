В Минздраве рассказали, кого будут забирать в вытрезвители

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В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

"Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что людей не будут удерживать в вытрезвителях принудительно. Кроме того, туда не будут направлять тех, кому необходима медицинская помощь.

По информации ведомства, правила организации деятельности подобных учреждений утвердят совместно с Минздравом, МВД и Минтрудом. В ряде регионов решение о создании вытрезвителей могут принимать местные власти.

Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Закон предусматривает закрепление за органами государственной власти регионов полномочий по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, которые оказались в состоянии опьянения в общественных местах.