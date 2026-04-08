Спасатели предупредили о снеге и ветре до 16 м/с в Москве 9 апреля

Снег и усиление ветра обещают в Москве 9 апреля. Предупреждения выпустили комплекс городского хозяйства и спасатели. По прогнозам, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, а к 10 апреля в столице может сформироваться небольшой снежный покров.

По словам специалистов, до конца недели погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. В город продолжат поступать холодные воздушные массы, что приведет к сохранению неустойчивой и прохладной погоды. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность из-за ухудшения условий на дорогах.

