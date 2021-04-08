Из-за весеннего половодья в Подмосковье подтопило участок дороги через реку Оку

Телеканал запустил рубрику "Сборная по плаванию". Телезрителям показывают, как меняется паводковая ситуация, а также, изучая данные метеорологов и спасателей, рассказывают, в каких районах самая сложная обстановка.

Жители Подмосковья добираются до своих домов на спасательной спецтехнике. Участок дороги через Оку между поселками Белоомут и Слемские Борки Луховицкого округа оказался под водой. По информации МЧС, уровень воды выше дорожного полотна на 140 сантиметров.

О том, как организована помощь местным жителям – в сюжете телеканала Москва 24.