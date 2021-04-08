В Москве все закрытые на ремонт участки трамвайных путей откроют до 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Все участки трамвайных путей, которые сейчас ремонтируют в Москве, будут открыты до 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Совсем скоро мы планируем открыть все участки трамвайных путей, закрытые сейчас на ремонт (их 7). Стремимся завершить все работы к указанным в графике числам – крайняя дата 10 мая", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что единственное, что может помешать реализации планов, – это погода. Однако, по его словам, она вряд ли подведет.
Раньше всего запустить движение должны на улице Шаболовке – 10 апреля. 14 апреля движение трамваев возобновится на Авиационной улице, 20 апреля – на Волоколамском шоссе и в Погонном проезде, 10 мая – на улице Свободы, Войковской и в Строгине.
"Это стало возможным благодаря объединению трамвайной сети с метро – передовые технологии московского метро позволят завершить работы по ремонту путей в течение 1,5 месяца. Это почти в 2,5 раза быстрее, чем по ранее сделанному спецпроекту", – отметил заммэра.
Он добавил, что в перспективе удастся почти никогда не закрывать движение трамваев для ремонта.
Ликсутов также обратил внимание и на изменения, происходящие в метро. По его словам, раньше работы на станциях приводили к остановке движений ежемесячно, сейчас же участки линий закрывают только для присоединения новых станций.
Кроме того, заммэра поблагодарил жителей районов Строгино, Щукино, Сокол, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино, Войковского, Коптево, Тимирязевского, Богородского, Якиманка, Донского, Даниловского, Гагаринского, Академического, Преображенское, Сокольники за терпение.
Ранее депутат МГД Андрей Титов сообщил, что Москва будет развивать новый вид транспорта – скоростной трамвай. С его помощью будет улучшено транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами.
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