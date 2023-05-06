Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06 мая, 22:30

Общество

Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы

Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы

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Волонтеры на улицах Москвы продолжают рассказывать об условиях контрактной службы. Для этого в городе работают мобильные информационные стойки.

Там можно взять буклеты с подробным описанием условий. Так, желающие смогут узнать, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке денежных выплат и о том, где и как проходит подготовка новобранцев. Подобные информационные пункты можно встретить возле метро и железнодорожных станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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