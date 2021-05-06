В Москве выявили 2 114 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 114 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 056 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 600 человек, выписали после выздоровления 446 пациентов.



За последние сутки в России подтвердили 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В 1 023 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 4 855 128 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Еврейской автономной области – 0,02%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.