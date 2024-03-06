Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 22:30

Общество

В Сириусе проходит церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В Сириусе проходит церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Москвичам рассказали о стоимости цветов на Рижском рынке перед 8 Марта

Один из ресторанов Москвы организовал конкурс для постоянных посетителей

Москвичам показали кадры церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

Университет "Сириус" провел хакатон "Большие вызовы" на молодежном фестивале в Сочи

Культурная программа "Дорогие женщины" стартует в центрах московского долголетия 7 марта

Синоптики пообещали мороз до -12 градусов в Москве в ночь на 7 марта

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 7 марта

В Сириусе проходит церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Ее устроили в местном Дворце спорта, в зале находится 12 тысяч человек.

Гости смогли увидеть видеоролики про участников фестиваля из разных стран, в программе – грандиозное световое шоу с применением цифровых технологий. Шоу церемонии посвящено вдохновляющей теме – исполнение мечты. Собравшихся на празднике поздравил и Владимир Путин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика