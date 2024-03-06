В Сириусе проходит церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Ее устроили в местном Дворце спорта, в зале находится 12 тысяч человек.

Гости смогли увидеть видеоролики про участников фестиваля из разных стран, в программе – грандиозное световое шоу с применением цифровых технологий. Шоу церемонии посвящено вдохновляющей теме – исполнение мечты. Собравшихся на празднике поздравил и Владимир Путин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.