ЛГБТ-пара из рекламы "ВкусВилла" уехала из России. Все из-за скандала, который развернулся после публикации.

По словам женщин, их затравили в Сети. Перед отбытием они дали большое интервью. Его опубликовали уже после того, как они оказались в Барселоне.

Фотографии ЛГБТ-пары появились в проекте "ВкусВилл", посвященном историям о клиентах магазина. Вскоре после многие покупатели возмутились этим решением и призывали бойкотировать торговую сеть.

Тогда компания извинилась за пост и удалила снимок с этой семьей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.