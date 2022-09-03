В Москве почтили память жертв Бесланской трагедии

В Москве 3 сентября почтили память жертв Бесланской трагедии. В небо запустили 334 белых воздушных шара.

Панихида по погибшим прошла в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Москвичи также возложили цветы к памятнику жертвам террористического акта. Некоторые принесли игрушки и бутылки воды.

Ежегодно 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.