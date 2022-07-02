Москвичам рассказали, как защититься от аномальной жары

В столице новая волна аномальной жары. 2 июля столбики термометров могут показать около 30 градусов. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на улицы вывели максимальное количество поливомоечных машин.

Москвичам рекомендуют больше времени проводить в тени, и не забывать о солнцезащитных средствах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

