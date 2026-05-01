Более 30 тыс некоммерческих организаций работает в Москве

Более 30 тысяч некоммерческих организаций работает в Москве. Около 11 тысяч из них являются социально ориентированными. В инклюзивных мастерских трудятся сотни людей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями.

В центре "Добрый" на Аминьевском шоссе ребят готовят к самостоятельной жизни и трудоустройству. Продукцию мастерских продают на социальном маркетплейсе "Москва – Добрый город". Вырученные средства идут на оплату работы мастеров и развитие проектов.

