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27 февраля, 07:30

Общество

Московские выпускники рассказали, как платформа МЭШ помогает в подготовке к ЕГЭ

Московские выпускники рассказали, как платформа МЭШ помогает в подготовке к ЕГЭ

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На платформе МЭШ столичным школьникам стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, а также интерактивные приложения и тесты с автопроверкой. Подготовка к выпускным экзаменам стала еще удобнее и понятнее.

Кроме того, выпускники могут видеть результаты пробных и итоговых ЕГЭ. А еще программа делает автоподборку рекомендованных вузов для поступления и специальностей на основе баллов, полученных на ЕГЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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