Московские выпускники рассказали, как платформа МЭШ помогает в подготовке к ЕГЭ

На платформе МЭШ столичным школьникам стали доступны новые видеоразборы заданий ЕГЭ, а также интерактивные приложения и тесты с автопроверкой. Подготовка к выпускным экзаменам стала еще удобнее и понятнее.

Кроме того, выпускники могут видеть результаты пробных и итоговых ЕГЭ. А еще программа делает автоподборку рекомендованных вузов для поступления и специальностей на основе баллов, полученных на ЕГЭ.

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