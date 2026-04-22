Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

22 апреля, 17:20

Победителей 60-й Международной Менделеевской олимпиады наградили в Москве

В российских школах предложили ввести уроки по ЖКХ

ИИ может начать принимать устные экзамены в школах и вузах

Российские школьники стали выкладывать в соцсети оскорбительные ролики про учителей

В МГД прошел круглый стол по информационной безопасности в образовании

Собянин: посвященные СВО музеи помогают молодежи лучше узнавать героев страны

Собянин: москвичи стали победителями 60-й Менделеевской олимпиады по химии

Психологическая помощь для участников ЕГЭ может стать обязательной

Нахимичили: 22 апреля в МГУ чествовали лауреатов 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Состязание школьников, которое ведет свою историю с 1967 года, является одним из самых престижных интеллектуальных конкурсов в мире. Юбилейная олимпиада собрала в Москве представителей 37 стран мира.

В течение недели участники должны были преодолеть три этапа: два теоретических тура повышенной сложности, а также экспериментальный тур, который длился пять часов. Этот раунд требовал от школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Победителем общего зачета стала команда России. Наши ребята завоевали 7 золотых медалей из 16 возможных, а также 8 серебряных наград.

Чем запомнится 60-я Менделеевская олимпиада ее участникам? Какие образовательные и карьерные возможности открываются для победителей? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

