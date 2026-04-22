Победителей 60-й Международной Менделеевской олимпиады наградили в Москве

Нахимичили: 22 апреля в МГУ чествовали лауреатов 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Состязание школьников, которое ведет свою историю с 1967 года, является одним из самых престижных интеллектуальных конкурсов в мире. Юбилейная олимпиада собрала в Москве представителей 37 стран мира.

В течение недели участники должны были преодолеть три этапа: два теоретических тура повышенной сложности, а также экспериментальный тур, который длился пять часов. Этот раунд требовал от школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Победителем общего зачета стала команда России. Наши ребята завоевали 7 золотых медалей из 16 возможных, а также 8 серебряных наград.

Чем запомнится 60-я Менделеевская олимпиада ее участникам? Какие образовательные и карьерные возможности открываются для победителей? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.