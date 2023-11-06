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06 ноября, 09:15

Наука

Россияне стали свидетелями необычного красного северного сияния

Россияне стали свидетелями необычного красного северного сияния

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Уникальное для наших широт явление могли увидеть жители столичного региона – полярное сияние. Кадрами делятся пользователи соцсетей. Яркие всполохи в небе – это следствие магнитных бурь.

Как рассказали специалисты, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, что означает "очень сильно". По словам врачей, при таких значениях метеочувствительные москвичи могут испытывать недомогание. Это и перепады артериального давления, и головокружение.

Эффект бури скажется не только на людях. Техника тоже может дать сбой. Эксперты предупреждают о вероятных проблемах в энергетических системах, спутниковой связи и навигации. К счастью, пик уже миновал. В течение последующих суток геомагнитный шторм стихнет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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