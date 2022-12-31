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31 декабря 2022, 23:35

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Мэр отметил, что 2023 год Москва встречает добрыми делами, за что поблагодарил горожан.

"Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас", – сказал градоначальник.

При этом он призвал вспомнить тех, кто сегодня защищает Родину в зоне СВО, пожелать им сил и удачи.

"Дорогие друзья, в эти минуты я желаю, чтобы Новый год принес больше хороших новостей. Желаю, чтобы он принес больше любви, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями", – добавил Собянин.

В заключение мэр пожелал москвичам здоровья и благополучия.
мэр МосквыНовый год 2023
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