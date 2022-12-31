31 декабря 2022, 23:35Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Мэр отметил, что 2023 год Москва встречает добрыми делами, за что поблагодарил горожан.
"Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо за любовь к Москве и России, которые живут в сердце каждого из нас", – сказал градоначальник.
При этом он призвал вспомнить тех, кто сегодня защищает Родину в зоне СВО, пожелать им сил и удачи.
"Дорогие друзья, в эти минуты я желаю, чтобы Новый год принес больше хороших новостей. Желаю, чтобы он принес больше любви, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями", – добавил Собянин.
В заключение мэр пожелал москвичам здоровья и благополучия.