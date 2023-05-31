Новости часа: более 250 предприятий столицы изготавливают продукцию для строительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 предприятий столицы в данный момент изготавливают продукцию для строительства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 90 объектов здравоохранения восстановят в новых регионах России до конца года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроссоверы "Москвич 3" стали доступны для аренды в российском каршеринге. Об этом сообщил оператор.