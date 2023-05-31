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Новости часа: более 250 предприятий столицы изготавливают продукцию для строительства

Новости часа: более 250 предприятий столицы изготавливают продукцию для строительства

Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

Новости часа: проекты строительства промышленного комплекса утвердили в столице

Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

Новости часа: Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 250 предприятий столицы в данный момент изготавливают продукцию для строительства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 90 объектов здравоохранения восстановят в новых регионах России до конца года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроссоверы "Москвич 3" стали доступны для аренды в российском каршеринге. Об этом сообщил оператор.

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