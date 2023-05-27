Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино

На месте заброшенных промзон появятся технологичные производства и современные деловые кварталы. Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, как меняются западные районы столицы.

В лидерах развития – Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. За последние годы там удалось воплотить в жизнь множество сложных проектов. Например, туда протянулись сразу три линии метро, а скоро запустят и МЦД-4. Кроме того, там появились новые магистрали, школы, детские сады и спорткомплексы.

Как подчеркнул мэр, эти районы становятся все более комфортными и привлекательными для москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.