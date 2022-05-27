Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя"

Черноморская барабулька, дальневосточная корюшка, чилийская форель и камчатский краб – все это можно попробовать на фестивале в Москве. В городе началась "Рыбная неделя". Кроме дегустации, москвичей ждут мастер-классы.

По словам Сергея Собянина, это первая "Рыбная неделя" после пандемии. Но фестиваль уже давно знаком москвичам, поэтому они приходят за деликатесами и консервами, которые привозят напрямую от поставщиков, рыбозаводчиков и рыбодобывающих предприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

