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Новости

27 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Новости часа: Москва открыла сезон фонтанов

Новости часа: сезон фонтанов начался в Москве

Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Собянин: в столице открыт сезон фонтанов

Новости часа: Москва передаст в Донецк и Луганск более 50 остановочных павильонов

Собянин принял решение передать Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Новости часа: уникальные технологии строительства мостов применяют в Москве

Собянин: Москва поставит Донецку и Луганску новые остановочные павильоны

Собянин сообщил о росте популярности "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передаст Донецку и Луганску остановочные павильоны общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

27 апреля в столице начали отключать отопление, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за увеличения количества машин на дорогах перед праздниками.

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