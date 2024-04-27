Новости часа: Москва передаст Донецку и Луганску остановки общественного транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передаст Донецку и Луганску остановочные павильоны общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

27 апреля в столице начали отключать отопление, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за увеличения количества машин на дорогах перед праздниками.