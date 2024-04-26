Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 станций метро и МЦК оборудованы навигацией для велосипедистов. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Гроза, дожди и усиление ветра ожидается в пятницу, 26 апреля, в Москве. Об этом предупредили синоптики.