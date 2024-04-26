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Новости

Новости

26 апреля, 12:00

Новости

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Новости часа: столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Собянин: город компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования

"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Собянин: цифровые технологии спасают жизни и повышают качество лечения москвичей

Собянин: в Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня

Новости часа: новую школу на 1 200 мест в ТиНАО планируют открыть к сентябрю

Новости часа: в Даниловском районе Москвы будут построены школа и детский сад

Собянин рассказал об уникальных методах работы московских реставраторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица компенсирует промышленникам часть затрат на лизинг оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 150 станций метро и МЦК оборудованы навигацией для велосипедистов. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Гроза, дожди и усиление ветра ожидается в пятницу, 26 апреля, в Москве. Об этом предупредили синоптики.

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