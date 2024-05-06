Депутат Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме музыканта Шевчука

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Тому, кто обиделся на слова лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса, сообщает News.ru со ссылкой на первого зампреда думского комитета по культуре, актрису Елену Драпеко.

"Давайте на него подадим в суд и еще на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи. Невозможно заводить уголовное дело каждый раз после того, как артист скажет что-то, что не понравится другим", – рассказала Драпеко.

Ранее, как сообщает телеканал "360", музыканта потребовали признать иноагентом после заявления, сделанного им на концерте в Дубае. Тогда Шевчук якобы заявил о необходимости революции в России и сказал, что "эта концепция вывозит".

Председатель Совета отцов РФ Андрей Згонников уже обратился с просьбой признать музыканта иноагентом в Генпрокуратуру и Минюст РФ. Он попросил проверить Шевчука на иностранное финансирование, а также на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее, по данным опроса ВЦИОМ, Шевчук попал на 7-е место в списке музыкантов – патриотов РФ. Кроме того, лидер группы "ДДТ" попал на 3-е место в списке музыкантов, вызывающих у россиян гордость, уступив только исполнителям SHAMAN и Газманову.



В 2022 году рокера признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. По некоторым данным, во время концерта в Уфе он высказал свое личное мнение о спецоперации.

