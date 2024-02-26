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Новости

26 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

"Мой район. Новости": мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии готова на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю снизилась почти на 41%. Данные приводит Роспотребнадзор.

На улице Академика Королева в рамках благоустройства появится бульвар с рябинами и дубами. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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