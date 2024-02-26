Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "ЗИЛ" Троицкой линии готова на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю снизилась почти на 41%. Данные приводит Роспотребнадзор.

На улице Академика Королева в рамках благоустройства появится бульвар с рябинами и дубами. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.