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Новости

20 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Новости часа: дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Собянин: транспортная система Москвы станет основой развития города

Новости часа: дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 25 тысяч жителей Можайского района Москвы получат жилье по реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

В 2024 году более 1,5 тысячи дворов в Москве благоустроят с учетом пожеланий горожан, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Пространство для детей с лабиринтом, каньоном и винтом Архимеда появится на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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