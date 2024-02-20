Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 25 тысяч жителей Можайского района Москвы получат жилье по реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

В 2024 году более 1,5 тысячи дворов в Москве благоустроят с учетом пожеланий горожан, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Пространство для детей с лабиринтом, каньоном и винтом Архимеда появится на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.