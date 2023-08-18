Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Наземное метро в шаговой доступности теперь есть больше чем у трех миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Открыт третий маршрут МЦД, который ведет сквозь весь город из Зеленограда в Раменское.

Как отметил Сергей Собянин, произойдет рост пассажиропотока в 1,7 раза, число мест увеличится в два раза и в 1,5 раза сократится интервал движения поездов. Подробнее о новой железнодорожной магистрали – в эфире телеканала Москва 24.