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Транспорт

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Собянин заявил об отсутствии значимых разрушений у "Экспоцентра" после уничтожения БПЛА

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Новости часа: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

Новости часа: Сергей Собянин и Владимир Путин запустили движение по МЦД-3

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Наземное метро в шаговой доступности теперь есть больше чем у трех миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Открыт третий маршрут МЦД, который ведет сквозь весь город из Зеленограда в Раменское.

Как отметил Сергей Собянин, произойдет рост пассажиропотока в 1,7 раза, число мест увеличится в два раза и в 1,5 раза сократится интервал движения поездов. Подробнее о новой железнодорожной магистрали – в эфире телеканала Москва 24.

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