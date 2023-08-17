В Московском метро обновили указатели перед запуском МЦД-3

В столичном метро обновили указатели перед запуском МЦД-3. Вместо старых табличек с надписью "Пригородные поезда" появились новые, с оранжевым логотипом D3 и названием станции.

Теперь пассажирам будет проще пересаживаться на новый диаметр. Он протянулся от Зеленограда до Раменского, а на маршруте 38 станций. Поезда будут ходить так же как и метро – с 05.30 до 01:00. Интервал в часы пик составит 5–6 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.