В Москве начали раздавать воду на автовокзалах и автостанциях из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На фоне жары в Москве на автовокзалах и автостанциях начали раздавать питьевую воду, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Получить воду можно на таких автовокзалах и автостанциях, как Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово, а также на Ленинградском вокзале и Зеленограде-Крюково. Кроме того, бутылки с водой раздают на причалах электросудов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и Сердце Столицы.

Представители ЦППК раздают бутылки на Казанском вокзале и станциях Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Выхино. Вечером воду предложат на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

"Мы постоянно следим за температурой воздуха на объектах инфраструктуры, при необходимости мы готовы открыть новые точки раздачи бутилированной воды", – заявил Ликсутов.

Ранее врач-кардиолог Амина Платунова призвала в жаркую погоду следить за давлением, пульсом и количеством выпитой воды. По ее словам, в такие дни необходимо избегать обезвоживания.

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