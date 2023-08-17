Три российских самолета пересекли границы Финляндии и Эстонии из-за опасной погоды

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Три российских гражданских самолета вынужденно пересекли воздушные пространства Финляндии и Эстонии из-за опасной погоды. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" <...> в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", – говорится в сообщении.

Самолеты выполняли рейсы в и из Калининграда по маршруту, который проходил над нейтральными водами. Отмечается, что во взаимодействии с аэронавигационными службами указанных стран удалось обеспечить безопасный пролет лайнеров.

В Росавиации поблагодарили авиавласти Финляндии и Эстонии за помощь и выразили готовность в ответном содействии этим странам в случае возникновения аналогичных ситуаций с их самолетами над воздушным пространством РФ.

После начала спецоперации на Украине ряд стран, в том числе США и государства ЕС, закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Россия в ответ приняла аналогичные меры и запретила летать через свою территорию авиакомпаниям из недружественных стран.

