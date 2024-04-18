Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 20:00

Культура

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогло более 360 тысячам предпринимателей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог бизнесменам более 1,5 млн раз за 12 лет

Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Новости часа: около 200 поликлиник реконструировали в столице

Новости часа: Москва и Сбер будут вместе заниматься разработкой ИИ

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали за 10 лет в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Профсоюзной улице открыли мемориальную доску ученому-правоведу Владимиру Лаптеву. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Московские школьники, которые являются победителями проекта "Юный полярник", поедут на Северный полюс. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородобразованиевидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика