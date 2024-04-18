Новости часа: Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали за 10 лет в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Профсоюзной улице открыли мемориальную доску ученому-правоведу Владимиру Лаптеву. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Московские школьники, которые являются победителями проекта "Юный полярник", поедут на Северный полюс. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников.